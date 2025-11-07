2025年11月1日(土)から11月30日(日)の約1ヶ月間「長瀞紅葉まつり2025」を開催しています。今年の紅葉は例年通り11月中旬〜下旬がピークと予想されており、期間中は「月の石もみじ公園」など町内3ヶ所で幻想的な紅葉のライトアップを実施。秩父地域ならではの特産品が集まる感謝市や、宝登山ロープウェイの延長運転も行われます。長瀞ってどこにあるの？都内から長瀞駅までのアクセス「長瀞紅葉まつり 2025」の舞台となる埼玉県秩父