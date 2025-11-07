NPBで「マエケン争奪戦」だ。ヤンキース傘下3Aで今季を終えた前田健太投手（37）が6日、インスタグラムを更新。来季は日本のプロ野球でプレーする意向を改めて表明した。英語の長文で決意をつづった前田に対し、巨人を筆頭にヤクルト、DeNAなどが獲得に向けて調査を進めており、日米通算165勝を誇る右腕の争奪戦が日本を舞台に展開される。37歳。戦いの場を再び日本に移す決意がにじむ文面だった。前田は大リーグでの写真とと