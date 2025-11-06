あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、待望のぬいぐるみになった！『SMISKI Plush（スミスキー プラッシュ）』が新登場する。☆ぬいぐるみになったスミスキーのイメージをチェック！（写真6点）＞＞＞「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになるという。ス