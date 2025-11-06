倒壊事故が起きた韓国・蔚山の火力発電所＝6日（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国南東部・蔚山の火力発電所で6日午後2時（日本時間同）ごろ、撤去予定だった約60メートルの施設が倒壊した。消防当局によると、作業員7人が下敷きになった。倒壊した施設は、使われなくなっていたタワー型のボイラー。消防当局によると、作業員らは高さ約25メートルの場所で、撤去のための準備作業をしていたという。