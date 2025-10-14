¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥ê¡¼Âç³Ø¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¸¦µæ½ê(ATI)¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â°Â²Á¤ÊÅÅÎÏ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òÍÑ¤¤¤¿ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¬¥¹²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Solar energy is now the world¡Çs cheapest source of power, a Surrey study finds | University of Surreyhttps://www.surrey.ac.uk/news/solar-energy-now-worlds-cheapest-so