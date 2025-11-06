世界初の深海・遠洋型インテリジェント漁業養殖工船「湛江湾1号」が11月5日、湛江海事局の護衛航行の下、中国南部広東省の湛江招商国際クルーズ港埠頭（ふとう）に入港し、無事接岸しました。「海上の移動牧場」と呼ばれるこの工船は、数カ月にわたる試験航海と調整を経て湛江に戻り、間もなく深海養殖を開始します。「湛江湾1号」は湛江湾実験室が独自に開発した世界初の深海・遠洋型インテリジェント漁業養殖工船で、内部構造は