（カメラマン）「沼津の海岸線沿いでは、波打ち際まで赤く染まっています」28日、上空のカメラがとらえたのは赤く染まった海。海岸線が赤で覆いつくされています。さらに静岡県内の他の場所でも…。（カメラマン）「蒲原沖上空です。帯状に赤く広がっているのが確認できます」実は今、駿河湾で“赤潮”が大量発生していて、県内各地の海岸に押し寄せているのです。（記者）「西伊豆町の浮島海岸です。波打ち際に赤潮が3メー