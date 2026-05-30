日本代表キャップ数わずか「3」でありながら、エースストライカーがつける背番号9を託された。北中米W杯へ向かう森保ジャパンの中で大きな期待を背負うFW後藤啓介(シントトロイデン)がアイスランド戦を翌日に控えた練習後、報道陣の取材に対応し、背番号について「期待していただいているというのもそうですし、ゴールだったり、結果を残さないといけない」と率直な思いを口にした。もっとも、その重みを必要以上に意識してい