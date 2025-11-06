ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 三重・亀山市で、水道水が茶色く濁る事態が発生し「飲まないで」注意… 三重県 時事ニュース 水質汚染 メ〜テレニュース 三重・亀山市で、水道水が茶色く濁る事態が発生し「飲まないで」注意喚起が 2025年11月6日 12時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重県亀山市の一部地域で、水道水が茶色く濁った状態となった 市内の約2700世帯に影響が出ており、6日には給水活動が実施されている 市は、水道水に赤みがある場合は飲むなどしないよう呼びかけている 記事を読む おすすめ記事 突然ママが天国に…0歳双子の女児を育てるシングルファーザーに激励の声「同じ父として応援しています」「奥様の分までお子様達と生きてください」 2025年11月5日 8時10分 「韓国で下半身だけの死体が37体」日本で活動の韓国人YouTuberに捜査 本人は潔白主張 2025年11月6日 12時24分 「2025 FNS歌謡祭」2週連続放送決定 第1弾出演アーティスト29組発表【一覧】 2025年11月6日 6時0分 日産、横浜の本社ビルを売却へ 台湾系ＳＰＣに約９００億円で セール・アンド・リースバック活用し本社機能とどめ 2025年11月6日 10時30分 「母親がいない子供は不幸」志らく発言再燃→釈明も... 小林麻耶が糾弾「何も、反省されていないのですね」 2025年11月5日 20時0分