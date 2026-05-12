メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県四日市市の中学校の男性教師が、10代の女性にキスをしたとして懲戒免職となりました。 12日付で懲戒免職となったのは、四日市市の中学校に勤務する教師で、不同意わいせつの罪で起訴されている、國木俊之被告（48）です。 県教育委員会によりますと、國木被告は今年1月、鈴鹿市文化会館の音楽室で、10代の女性にキスをしました。 その様子が、設置されている防犯カメラの映像に