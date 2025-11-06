野球日本代表の侍ジャパンが５日に強化合宿地の宮崎へ到着。宮崎空港では歓迎セレモニーが行われ、花束とフラワーレイを贈呈された井端弘和監督（５０）は「いい成果をあげて、来年の３月にこの宮崎のキャンプが非常に良かったと思えるような合宿にしたいなと思います。（ＷＢＣ）連覇に向けて頑張っていきたいなと思います」と意気込んだ。セレモニーには１００人以上のファン、関係者が集まった。ワールドシリーズ連覇を達成