◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦でメジャー１号をマーク。逆方向の右中間への豪快な一撃を放った。開幕３戦で１２打数４安打、１本塁打、１打点。好スタートを切っている