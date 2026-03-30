ロッキーズは２９日（日本時間３０日）、３０日（同３１日）の敵地・ブルージェイズ戦で菅野智之投手（３６）が先発することを発表した。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）と「元巨人対決」が実現することになりそうだ。菅野は新天地初登板。昨季はオリオールズで１０勝を挙げ、今季は１年契約でロッキーズ入りした。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンに入り、１次ラウンドのオーストラリア戦