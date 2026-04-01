米国人ジャーナリストのシェリー・キトルソン氏がイラクの首都バグダッドで誘拐された/from Shelly Kittleson/Instagram（CNN）米国人ジャーナリストのシェリー・キトルソン氏が3月31日、イラクの首都バグダッドで誘拐された。関係筋と同氏が所属するメディアが報じた。米国政府は誘拐事件を追跡しており、イラク当局と協力して本人の解放に向けて取り組んでいる。米当局者が明らかにした。誰が誘拐に関与したかは不明だが、関係筋