トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が現地時間29日のアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。第2打席でMLB初本塁打となる1号ソロを放った。3連戦スイープを目指すブルージェイズは初回に1番ジョージ・スプリンガーの先頭打者アーチが飛び出し、3回裏には新加入の2番ヘスス・サンチェスがバックスクリーンへ1号2ラン。この本塁打攻勢に岡本も加わった。3点リードの4回裏、先頭打者として第2打席に立った岡