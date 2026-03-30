○ブルージェイズ5−2アスレチックス●＜現地時間3月29日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがアスレチックスとの本拠地開幕3連戦をスイープ。岡本和真内野手（29）は「5番・三塁」でフル出場し、MLB初本塁打となる1号ソロを放った。連勝中のブルージェイズは初回、1番ジョージ・スプリンガーが先発右腕モラレスの登板第1球を振り抜き、左翼スタンドへ1号先頭打者アーチ。3回裏には新加入の2番ヘスス・