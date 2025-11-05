５日に実施された１０年債入札（第３８０回、クーポン１．７％）は、最低落札価格が１００円２２銭（利回り１．６７４％）、平均落札価格が１００円３５銭（同１．６５８％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１３銭で、前回（１０月２日）の１９銭から縮小。応札倍率は２．９７倍となり、前回の３．３４倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS