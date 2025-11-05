いであは大幅反落。４日取引終了後、第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。売上高は１７８億７７００万円（前年同期比０．６％増）、営業利益は２２億５３００万円（同１５．８％減）だった。人件費の増加をはじめ、将来の事業拡大やＤＸ関連の投資が重荷となった。通期で増益を見込んでいるだけに失望売りを誘っている。 出所：MINKABU PRESS