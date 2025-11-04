主な国・地域の2024年の温室効果ガス排出量国連環境計画（UNEP）は4日、2024年の世界の温室効果ガス排出量は前年から2.3％増えて過去最多となり、二酸化炭素（CO2）換算で577億トンだったとする報告書を公表した。産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える「パリ協定」の目標達成には遠く、対策を強化しなければ、今世紀中に最大で2.8度上昇するとした。パリ協定参加国がそれぞれ確約した35年までの温室ガス削減目標（NDC）を