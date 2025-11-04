国民民主党の玉木雄一郎代表が11月2日、徳島を訪れました。新政権の発足から2週間。高市内閣との向き合い方や、県内における候補者の擁立などについて私、森本が話を聞いてきました。 （国民民主党・玉木雄一郎代表）「ガソリンの暫定税率がついに年内廃止が正式に決まったんです、皆さん」「一番の手柄は俺だ私だじゃなくて、国民の皆さん、皆さんの手柄なんです」11月2日に徳島駅前で街頭演説を行った国民民主党の玉木代表