父親を失った50代男性 役所で「生活保護は無理」と言われた理由

  • 父親と2人暮らしの実家で、約20年もひきこもっていたという50代男性
  • 父親が急逝し、葬儀を終えて手元に残ったのは古びた実家とわずかな現金だけ
  • 生活保護を申請しようとするも、「職を探して」と無情な言葉を告げられた
