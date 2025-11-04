フリーマン PHOTO:Getty Images ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日） MLBワールドシリーズ 第7戦 トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ 3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最終戦は、まさに歴史に残る死闘となった。 延長11回、ウィル・スミスの勝ち越しソロ本塁打、そして山本由伸の魂の投球でブルージェイズを5対4で下し