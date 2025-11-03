おととい、愛媛県松前町の水路で16歳の女子高校生が倒れているのが見つかり、搬送先の病院できのう夜、死亡しました。そばには自転車も落ちていて、警察は高校生が水路に転落したとみて調べています。おととい午後1時ごろ、松前町にある水路に町内に住む16歳の女子高校生が倒れていて、そばに自転車が落ちているのを通りかかった人が見つけ、消防に通報しました。女子生徒は意識不明の状態で松山市内の病院に搬送され、治療を受け