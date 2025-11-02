衆議院沖縄2区選出の新垣邦男議員が、所属する社民党を離党する意向を表明しました。社民党は、衆議院で唯一の議席を失うことになります。沖縄県宜野湾市の後援会事務所で2日午後に会見した新垣氏は、党勢拡大の見通しが立たないことなどを理由に、10月末、社民党に離党届を郵送したことを明らかにしました。当面は無所属のまま、これまで通りの会派で活動する考えだということです。新垣氏は4年前の衆院選で初当選し、現在2期目。