《さなえちゃん頑張って》 《さなえちゃん笑顔がかわいい》 《サナちゃん素敵！》内閣総理大臣に任命されて以降、公の場に姿を現さない日がないほど、精力的に活動している高市早苗新総理。愛用スーツは元・美智子さまの専任デザイナーのブランドネットでは若い世代から“さなえちゃん”“サナちゃん”といった愛称で親しまれ、高市氏を応援することを指す“サナ活”というワードが広まるなど、幅広い世代から愛されている。「