セイコーウオッチはこのほど、腕時計の新しい可能性を提案する＜セイコー パワーデザインプロジェクト＞のコレクションを発表しました。第1弾は12月5日より、希望小売価格は50,600円〜56,100円（税込）、各世界限定500本で発売します。■セイコーの挑戦の歴史を継承する「パワーデザインプロジェクト」セイコーは、1881年に時計の修繕と販売から事業を開始し、1892年に掛時計の製造に着手。大正初期、懐中時計が主流の時代に、やが