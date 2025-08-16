都市部で電動キックボードの利用が広まっている。その一方で増えているのが飲酒事故だ。自転車評論家の疋田智さんは「自動車でも自転車でも飲酒運転が違法であることはだれでも知っているのに、電動キックだけはこの常識が浸透していない。その理由は大きく分けて2つある」という――。筆者撮影夜、繁華街の歩道を走るLUUP - 筆者撮影■警察庁「約5人に1人が飲酒事故」と発表警察庁交通局から「令和7年上半期における交通死亡事故