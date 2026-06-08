サッカーＪ２磐田の新監督に、神戸の秋葉忠宏コーチ（５０）が就任することが８日、確実となった。複数のリーグ関係者によると、基本合意に達したという。千葉・市立船橋高校出身の秋葉氏はプロ入り後は、千葉や新潟などでも活躍。「マイアミの奇跡」を起こした１９９６年アトランタ五輪にも出場していた。引退後は、相模原、群馬での監督を経て、２０１６年リオデジャネイロ五輪ではコーチとして手倉森誠監督を支えた。選手の