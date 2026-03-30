春服に替えたのに、なぜか思ったほどアカ抜けて見えない。そんな違和感の原因は、色やアイテム選びよりも“シルエットの作り方”にあるのかもしれません。40代・50代の春コーデは、細くまとめるよりも、ほどよいゆとりと縦ラインを意識した方が今っぽく見えやすいもの。きれいめでも休日カジュアルでも、このバランスを押さえるだけで印象はぐっと変わります。▲きれいめパンツ、軽やかなスカート、デニムスタイルまで、今っぽく見