日本の競走馬・フォーエバーヤングが、現地時間11月1日にアメリカ・デルマー競馬場で行われた「ブリーダーズカップクラシック」（G1ダート2000メートル）で勝利した。日本馬として初勝利という歴史的快挙となったが、勝利後、人気ゲーム『ウマ娘』の公式Xが更新され、フォーエバーヤング登場を告知するような謎の日付ビジュアルが公開されるとネット上で話題となっている。【動画】歴史的な勝利！ブリーダーズカップで走るフォ