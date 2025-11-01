【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪3 ― 2東京グレートベアーズ大阪（11月1日・男子第2節）【映像】香取慎吾の“魔球サーブ”にアリーナ騒然男子バレーの試合前のコートに登場した俳優でタレントの香取慎吾が、始球式でまるで魔球のような“スッと落ちる”サーブを披露。これがレシーバーの頭を直撃すると、アリーナは騒然となった。11月1日の大同生命SVリーグ男子の第2節で、サントリーサンバーズ大阪は東京グレートベアー