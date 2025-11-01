ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「顔の皮剥がされるわ…」クマの凶暴性を伝える写真に驚きの声 クマ（動物） X（Twitter）で話題 まいどなニュース 「顔の皮剥がされるわ…」クマの凶暴性を伝える写真に驚きの声 2025年11月1日 6時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 各地でクマ被害が相次ぐ中、猟師の男性が投稿した写真が注目を集めている 体重が70キロあるツキノワグマの手足の裏側で、甲には爪が隠されているそう 凶暴性を伝える1枚にネット上では、「顔の皮剥がされるわ…」などの声も 記事を読む おすすめ記事 カレーの染みで黄色くなった“アンパンマン皿”が……真っ白に！ SNSで反響広がるライフハックに「明日やります！」 2025年10月28日 15時40分 『良いこと悪いこと』“海に人のようなもの”不穏すぎるニュースにネット注目「フラグなのか？？」（ネタバレあり） 2025年10月26日 6時0分 倉田真由美氏 「射殺するのはクマがかわいそう」という意見に疑問→『自分が飼う』というなら分かるが何もできないのに言うのは失礼 2025年10月28日 10時23分 大きなクチバシを開けたら……「細っ！！」 見られるのはレア「ゴミかと思った」「爪楊枝みたい」 2025年10月28日 7時30分 母からのネクタイを全裸女性が“ふんどし”に…M-1チャンピオンが夜の店で味わった“屈辱” 2025年10月28日 19時0分