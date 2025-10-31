リーズ・ユナイテッドとともに今季昇格し、待望のプレミアリーグ1年目を戦っている日本代表MF田中碧。チームはここまで3勝2分4敗の15位。27歳の田中は怪我で出遅れたものの、直近のウェストハム・ユナイテッド戦では先発し、ホームで2-1の勝利に貢献した。そんな田中とリーズは今週末、三笘薫を擁するブライトンとアウェイで対戦予定。田中にとっては、1歳年上の幼馴染である三笘との初対戦が、世界最高峰のリーグで実現することに