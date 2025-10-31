イラストレーターのやのさんの漫画がインスタグラムで300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む14歳年下の会社の後輩と、昭和のビジネス用語について話していた作者。「自分がオバハンやなあと感じる用語をできるだけ使わない」と意識していたつもりでしたが…という内容で、読者からは「私も年なのか、共感できてしまった（笑）」「私は〇〇って言ってしまいがちです」などの声が上がっています。