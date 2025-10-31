午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７０７、値下がり銘柄数は８４３、変わらずは６１銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、食料、情報・通信、電気機器など。値下がりで目立つのは金属製品、鉄鋼、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS