2025年9月4日、伊藤理々杏が乃木坂46に加入して9周年を迎えた。3期生として歩んできたこの9年間は、グループにとっても彼女自身にとっても大きな変化の連続。同期の卒業、アンダーライブでの経験、そして6期生の加入ーーさまざまな変化の中で、伊藤もまた“自分がどう在りたいか”を模索してきた。 （関連：【画像】乃木坂46 伊藤理々杏 撮り下ろし写真（全8枚）） 2025年夏には『真夏の全国ツア