2025年9月4日、伊藤理々杏が乃木坂46に加入して9周年を迎えた。3期生として歩んできたこの9年間は、グループにとっても彼女自身にとっても大きな変化の連続。同期の卒業、アンダーライブでの経験、そして6期生の加入ーーさまざまな変化の中で、伊藤もまた“自分がどう在りたいか”を模索してきた。

2025年夏には『真夏の全国ツアー2025』を完走し、秋にはアンダーライブにも出演。舞台など個人活動を通して成長を続けている。3期生としての立場、「乃木坂人生の中で3回くらい大きな波があった」と語る“卒業”との向き合い方、同期や後輩への眼差し、乃木坂46というグループへの確かな信頼――9周年を越え、10年目へと歩み出した現在の思いを、率直に語ってもらった。

■新しい風と、初心を思い出す時間ーー2025年の夏を振り返る

ーー7月から始まった『真夏の全国ツアー2025』が、9月に明治神宮野球場公演（9月4日～7日）で終了。神宮での4DAYS公演は2年ぶりでしたが、手応えはいかがでしたか？

伊藤理々杏（以下、伊藤）：去年の『真夏の全国ツアー2024』がドームツアーで東名阪の3カ所だけだったので、今年は久しぶりに福岡で公演ができたり、乃木坂46として初めて香川でライブをさせていただいたりと、いろんな場所に行けたことが嬉しかったです。特に、3期生以降のメンバーは静岡でのライブも初めてだったので、本当にたくさんの方に会いに行けた、そして出会うことができたツアーでしたし、その中で培ったパワーを神宮にしっかり繋げられたかなと思います。

ーー今年は6期生が加わって初めてのツアーでしたが、ライブから受ける感覚やステージに立っている時など、去年との違いはありましたか？

伊藤：同期もそうですし、後輩ちゃんたちも年々すごく逞しくなっていて、本当に背中が大きく見えるようになりました。特に4期生はひとつ下の後輩というよりも、先輩が全員卒業されてからは手を取り合って、一緒に歩いてきたような関係性なので、自分のほうが先輩ではありますけど今では頼っている部分がたくさんあります。5期生もみんなそれぞれの個性や持っている武器を活かして、自分の色を出しつつも「乃木坂46として、自分はどうやって行動したらいいんだろう」って考えて、グループのためにより動いてくれようとしているのかなって思うことも多いですし。そこに6期生という新しい風が加わって、私たち3期生も初心に返るというか、加入当時を思い出す機会が増えるので、すごく刺激になります。とにかくみんな一生懸命で素敵な子たちなので、一緒に活動できてすごく嬉しいです。

ーー実際、6期生はこの数カ月でガラッと変わりましたよね。

伊藤：いやあ、若い子って成長スピードが速いんだなって。乃木坂46に加入した頃の自分も、先輩たちからそう思われていたらいいなって思うんですけどね（笑）。うめ（梅澤美波）もよく言っているんですけど、瞬きしたらみんなあっという間に成長しているんですよ。でも、それは6期生のみんなの努力や真面目さがあるからだと思うんですよね。

ーーこのツアーを通じて、先輩たちの背中からたくさん刺激を受け取ったのかもしれませんね。

伊藤：自分の時もそうだったので、6期生も同じだといいなあ。

ーー昨年の全国ツアーでは9人いた3期生も、今年の夏は5人で過ごしましたね。

伊藤：去年と景色が違いすぎて、本当にびっくりしちゃいますよね。9人もいた頃が去年よりももっと前のように感じるくらい、ここ一年は時間の流れが速い。もちろん寂しいですけど、でも少なくなればなるほどより支え合おうと寄り添い合うので、もともと近かった同期の距離感がさらに近くなったような気がします。

ーー神宮公演を観ていて感じたんですが、3期生5人がふざけ合っているあの感じが、1期生が同じくらいの人数になった頃と重なるんです。

伊藤：わかります！ 私もそう感じましたから。何年前だったかな、1期生さんが今の3期生と同じぐらいの人数だったときの夏のツアー（2022年／※1）のことをすごく覚えていて。キャンプファイヤーを囲んで1～2期生さんが「ひと夏の長さより…」を歌っている中に、後輩がどんどん加わっていくという演出があったんですけど、最近その時の光景を思い出すんです。あの頃の1期生さんや2期生さんのように、今の自分たちはなれているのかなって考えちゃうんですよね。それこそ、10周年のバースデーライブ（※2）で卒業された先輩方が来てくださったときの空気感……1期生さんの「うわ～、久しぶり～」みたいなやりとりを見て、涙していた自分のことを思い出しますし、最近卒業した同期がライブを観に来てくれて再会すると、もしかしたら後輩たちはあの時の自分のような気持ちになったりしてるのかな、とか考えたりします。

ーーその1、2期生がいなくなってからのこの数年、乃木坂46には「勝負の1年」が続いている印象もあります。

伊藤：新しくなりながらも従来のイメージを維持していくことってすごく難しいですし、本当に日々チャレンジしていかなきゃいけないっていう責任感をグループ全体で感じている印象です。

ーーだからこそ、毎年神宮でのライブを観ると「ああ、やっぱり今の乃木坂46は大丈夫だ」と、答え合わせをするように安心するんです。

伊藤：そう言ってもらえるとホッとします（笑）。

ーー今年はツアーファイナルから約1カ月後に『39thSGアンダーライブ』（10月7日～9日）もありましたね。特にここ最近のアンダーライブでは毎回新しい挑戦に挑んでいる印象があり、個人的には今回はセットリストや演出含め、過去数回の中で一番面白かったです。

伊藤：嬉しいです。今回に限らず、アンダーライブでは毎回個人をすごくフィーチャーしてくれて、全員に主役の時間をしっかりと作ってくださることが本当に嬉しくて。特に今回は39枚目なので“サンキュー（39）”ということで、自分が感謝を伝えたい人に向けて曲を選んで披露するコーナーがあったり、参加メンバー全員がセンターに立つが曲があったりと、セットリストやポジションを見るたびにチームの皆さんの愛を感じました。と同時に、その期待に応えようとするメンバーのひたむきさとか熱い想いがあるからこそ、本番でファンの皆さんからの声援を受けることでさらにひとつになっていいものを作れているのかなと思います。なので、そういうみんなを主役にしてくれる部分ですごく感謝をしていますし、今回はメンバーもいつもと少し違う顔ぶれでもあったので、新しい姿も見せられましたし。なにより、「不道徳な夏」というアンダー楽曲を夏のツアーを通じてみんなで育ててきたので、その成果を今回のアンダーライブを通じてお届けすることもできましたし、ライブ本編の最後にあの曲がきたときの爆発力はものすごいものがあったなと感じました。

ーーおっしゃるように、「不道徳な夏」はツアーで披露を重ねるにつれ、どんどん威力を増していきましたよね。

伊藤：スタッフさんも「アンダーライブに向けて、この曲を育てていこう」と言ってくださって、「もっとこうしたほうがいい」とか「こういう見せ方をしたほうがいいんじゃないか」とアドバイスもたくさんいただきましたし、メンバーからもいろんなアイデアが出てきたんです。そんな私たちの頑張りに、ファンの皆さんもしっかり応えてくださって、そのおかげであそこまで成長できたので、本当にいろんな皆さんに感謝しています。

ーー神宮で「不道徳な夏」のパフォーマンスを初めて観た瞬間から、「次のアンダーライブは絶対に面白いことになる」と思っていたんですよ。

伊藤：本当ですか。嬉しい。でも、今回は4期生のみんなが本当に頑張ってくれたおかげだと思うんです。みんなそれぞれ強さも繊細さも持っていて、とにかくひたむきで真面目でめちゃくちゃ一生懸命に頑張る子たちだから、みんなの姿を見ているだけで自分も頑張ろうって気持ちになれる。もちろん、そう感じさせてくれるのは同期もそうですし、唯一5期生から参加してくれた（奥田）いろはちゃんも一緒。みんなすごくあったかくて、それでいて熱さも持っている、すごいメンバーたちなんです。

ーー先ほどおっしゃった“サンキュー”ブロックでは、理々杏さんは2日目（10月8日）公演で「誰よりそばにいたい」をソロ歌唱しましたね。

伊藤：あの日の私、珍しく緊張していたんですよ。当日は私の誕生日だし、周りには自分たちの味方しかいないから、「いっぱい練習したから、あとは楽しむだけだ」と思っていたんですけど、出番が近付いてきたら体がどんどん震えてきて。「あれ、自分こんなに緊張してたんだ」ってびっくりしました。あと、バラードを歌うのが個人的にはすごい挑戦でもあって。普段はロックな感じとかアップテンポな曲を歌うことが多いので、自分はそっちのほうが得意だなと思っているので正直この曲を選ぶかどうか悩んだんですけど、でも苦手だからこそ挑戦したかった。やっぱり、新たに挑戦できることって年々少なくなっていくので、出来る時に挑戦しておこうと思って、自分への課題として歌いました。

ーーその曲から、理々杏さんと林瑠奈さんのWセンター曲「さざ波は戻らない」へと繋がっていく構成も、個人的にはグッとくるものがありました。

伊藤：ちょうど32枚目のアンダーライブの時に2曲とも披露していましたものね（※3）。今回は1日目の“サンキュー”ブロックで、るなぴ（林）が「音出ないギター」を選んで歌ってくれて。この曲も32枚目のアンダーライブで披露したんですけど、るなぴはあのアンダーライブがすごく記憶に残っていると言ってくれたんです。それは私も同じ気持ちだったので、その選曲理由含めて本当に嬉しくて。「誰よりそばにいたい」はあの時のアンダーライブの本編ラストの曲だったので、そのときのことも思い浮かべながら歌ったんですけど、次の曲が「さざ波は戻らない」っていうのが……心が揺さぶられましたし、あの綺麗な流れにはちょっとびっくりしました。

ーーもうひとつ印象的だったのが、最終日のみアンコールのラストに披露された「錆びたコンパス」。この曲の時に、理々杏さんが感極まっている気がしたのですが……。歌詞があのシチュエーションとともに響いたのか、夏のツアーからここまで走り切ったことに対しての達成感なのか、いろんな思いがあるのかなと思って観ていました。

伊藤：どうだろう……やっぱりいい曲だなとか、この一体感を出せるのがアンダーライブだなって、最後の最後に感じられて幸せだったんだと思います。

■3期生として迎える“変化の季節” 「乃木坂人生の中で3回くらい大きな波があった」

ーー話題は変わりますが、3期生は9月4日に9周年を迎えました。昨年理々杏さんにインタビューした際（※4）、「3期生が一番の先輩になって、グループ内での立ち位置って変わりましたか？」と質問しましたが、その時はお姉さんとして頑張ろうとしたとおっしゃっていました。でも、先日のアンダーライブでは佐藤璃果さんをはじめ後輩から愛でられる存在になっていましたよね。

伊藤：そうなんです（笑）。最近はお姉さんの役割は4期生や5期生に渡して、自分は一歩引いてみんなを見ているというか、「今を楽しむ」みたいな気楽さが芽生えてきたような気がしています。なので、6期ちゃんに対しても5期生とか4期生がすごくお姉さんしてくれているので、こっちはもうおばあちゃんのつもりで「みんな頑張っていて、偉いねえ」っていう感じで見守っています（笑）。

ーー6期生は孫なんですね（笑）。

伊藤：本当に、何をしても可愛い孫です（笑）。だから5期が子供で、4期は妹みたいな感覚なんですよ。

ーーじゃあ、今の理々杏さんは妹や子供から可愛がられるおばあちゃんであると。

伊藤：そういうことになります（笑）。

ーー（笑）。先ほどの話じゃないですが、3期生の人数が少なくなればなるほど、関係値がより密になるということですが。

伊藤：なるべく時間を共有しよう、みたいな気持ちにみんながなってきたんじゃないかな。昨年までは「誰か卒業するんじゃないか」みたいな覚悟もあったんですけど、とはいえあんまり現実味もなくて。それが昨年から今年にかけて一気に卒業っていうものが現実味を帯びてきたので、「ちょっとちょっと、誰かが卒業する前に写真撮っておこうよ！」みたいに思い出を残そうとしているんです。

ーー特に3期生は最初に大園桃子さんが卒業するまでも長かったですし（※5）、そこから11人でいる期間も長かったですものね。

伊藤：めちゃくちゃ長かったですし、桃子の次にやま（山下美月）が卒業してから5人になるまでのスピードが速すぎて、気持ちがついていかないっていうか。

ーーその山下さんの卒業でさえ、昨年5月の話ですし。

伊藤：もっと前のような気がしますよね。それくらいスピード感がありすぎて焦ってしまうから、より「一緒にいよう」みたいな気持ちが強いのかもしれません。

ーー今年に入ってからも与田祐希さんや佐藤楓さん、中村麗乃さんが卒業し、今は久保史緒里さんの卒業も控えています。そういう現実を、理々杏さんはどう受け止めていますか？

伊藤：寂しさはもちろんあるんですけど、「ここまでよく頑張ったね！」という気持ちが強くて。先輩方もちょうど7、8年目ぐらいに卒業されていきましたし、そういう時期にきたんだなと受け止めています。

ーーそう思っているんですね。

伊藤：こういう状況に対して、後輩に関しては心配もあるんですけど、でも「大丈夫だろう」っていう気持ちもあって。というのも、自分がまさにそういう経験をした時に乗り越えることができたから。私、乃木坂人生の中で3回くらい大きな波があったんです。最初は松村（沙友理）さんとか高山（一実）さんとか、仲の良い先輩方が次々に卒業した時。すごく寂しくなってしまったんです。2回目は（齋藤）飛鳥さんが卒業された時。自分が乃木坂46に入ったのは飛鳥さんがきっかけで、ずっと尊敬していたし大好きだったので、いろいろ考えすぎてしまいました。でも、それも乗り越えられたけど、3回目の波がきたのはやまが卒業した時。あの時はやまが乃木坂46からいなくなったら自分がどうなるのかまったく想像できなくて、正直寂しくて自分も卒業したくなっちゃうんじゃないかと覚悟していたけど、後輩や同期のおかげで乗り越えられた。きっと私と同じように、後輩たちも先輩や同期がいなくなってしんどい思いをすることもあるだろうけど、私が乗り越えられることができたんだから、みんなもきっと乗り越えられるし大丈夫だろうと信じています。

ーーそうやって後輩たちも同じ思いを経験しながら、グループって歴史を重ねていくものなんでしょうね。では、今の理々杏さんにとって乃木坂46ってどんな存在ですか？

伊藤：最初は憧れの場所だったけど、先輩方が全員ご卒業されてからは守るべき場所に変わって。でも、去年から今年にかけて後輩ちゃんたちがどんどん逞しくなって、自分が頼れるようになったので、今は落ち着く場所といいますか……人生のほぼ半分ぐらいこのグループにいるので、実家のように心を許せる場所になってきたのかなと思います。

■伊藤理々杏が見つけた“表現者”としての自分

ーー個人の活動についてもお伺いさせてください。今年は3月から4月にかけて、ミュージカル『「東京リベンジャーズ」#2 Bloody Halloween』に橘日向役で出演。大人気作品のヒロイン役を見事に全うしました。

伊藤：はい、やり切りました。このお話をいただいた時から、こんなにも有名な作品のヒロイン役を演じさせていただけることはすごく嬉しかったんですけど、私は2作目から参加だったので、「周りの皆さんの足を引っ張ってしまったらどうしよう？」とすごく不安で。でも、カンパニーの皆さんがとても温かくて優しい方ばかりだったので、すごく楽しかったです。舞台をやるのは久しぶりだったんですけど、この作品を通じて私は稽古期間がすごく好きなんだなって改めて実感しました。私、本番よりも稽古が好きなんですよ。

ーー稽古のどこが魅力的なんでしょう。

伊藤：みんなで意見を出し合ったりすることもそうですし、自分がお芝居をしてフィードバックを受けて修正して、それを受け取ってくれる人がいて、また返してっていう、チームみんなで組み立てていく作業がすごく好きなんでしょうね。それに、何日も本番があると日によって違う反応が返ってきたりと、生きもののようなところがすごく面白くて。

ーーでは、ライブも本番以上にリハーサル期間が好きだったりする？

伊藤：舞台と何が違うのかわからないですけど、ライブは本番のほうが断然楽しいんですよ（笑）。ライブはファンの皆さんから声援をいただいたり、何かひとつの行動に対してすぐリアクションがあるから、本番のほうが好きなのかな。

ーーそうなんですね。この記事が公開される頃には、新たな舞台『パレード』（10月24日～11月1日）が上演されていると思います。現在（取材は10月中旬に実施）は稽古の真っ只中ですよね。

伊藤：はい、まさに佳境です。舞台のお仕事はずっと前から、スタッフさんに「もっとやらせてください！」とお願いしていたので、こんなに立て続けに素敵な作品に出演できることに感謝でいっぱいです。今回は久しぶりのストレートプレイなので、ここ最近で経験してきた2.5次元作品とはまた違ったものですし、特に『パレード』はキャストも6人しかいない。踊りも歌もなく、派手な演出もなく、ただ人と人との会話や登場人物の心情の動きで、お客さんの心を動かさないといけないことはすごく難しいと思うし大変なんですけど、だからこそ逆に面白そうで、稽古も本当に楽しいです。ちょうど昨日も稽古をしていて、キャストの皆さんと「いや、ここはこうじゃないか？」「ここはこう思っていたんだけど」っていう話をしていたところです。皆さん本当に素敵で、お芝居に対して熱量を持っている方ばかりなので、そんな皆さんと一緒に作品を組み立てていく時間が本当に幸せなんです。アンダーライブのリハや本番と舞台の稽古期間が重なっていたこともあって、ファンの皆さんからは「忙しいよね。大丈夫？」って心配されたんですけど、とても楽しくやってます（笑）。もちろん、セリフを覚えることはすごく大変なんですけど、今はそれすらも心地がいいと思えるぐらい楽しくてしょうがないですし、やっぱり私は演劇が好きなんだなと実感しているところです。

ーーここまで演劇や舞台が好きになった、きっかけの作品ってありますか？

伊藤：地元にいた頃は舞台なんて一度も観たことがなくて、ドラマとか映画のほうが面白いじゃんって思っていた子供だったんですけど、乃木坂46に入ってから先輩が出ている舞台を初めて観に行った時に、「舞台ってこんなに楽しいんだ！」って思ったのと、あとは『プリンシパル』（2017年2月上演の3期生初公演『3人のプリンシパル』）の稽古で自分がその役の心情を表現すること、役として生きていくことが本当に楽しいなと思ったんです。『プリンシパル』以降も舞台を頻繁にやらせていただく中でどんどんハマっていきましたし、特に私はアニメや漫画が好きなので、2. 5次元作品に携わることができたこともすごく嬉しくて。乃木坂46の先輩方がいなかったら、そしてこのお仕事をしていなかったら、きっと知らなかった世界なんだろうなと思います。

ーー来年には早くも次の作品（2026年3月上演の舞台『1リットルの涙』）も決まっています。10年目に入り、これからもどんどんいろんなことに挑戦していくのでしょうか。

伊藤：ここ数年はやりたいことがたくさんあって、それをすべてやらせていただけたんです。声優もやらせていただきましたし、自分が好きなものを発信することも仕事に繋げられましたし、ラジオのレギュラーもやらせていただけました。

ーーでは、アイドルについての今後はいかがですか？

伊藤：どうだろう……アイドルって、何をもってゴールなのかが明確にはない世界ですし、それを自分で決められるのがいいところだなと思っていて。今は自分のやりたいことをやり切って、自分の使命を果たしたと思えた時がゴールなのかなと思います。

（文＝西廣智一）