アイザワ証券グループ [東証Ｐ] が10月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結営業損益は2億2600万円の赤字(前年同期は3億0600万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結営業損益は3億5000万円の黒字(前年同期は4200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.9％→6.1％に急改善した。 株探ニュース