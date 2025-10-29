「現在」「過去」「未来」のどこに向かって、お金を使っている？みなさんはお金を使うときに、どんな基準で使っているでしょうか。「ワクワクするもの」「周りの人を喜ばせるもの」「思いつき」などさまざまな基準があるかと思いますが、今回はちょっと違う軸で考えてみましょう。それは、「過去」「現在」「未来」の3つのうち、どこに向かって使うか、ということです。「1000万円以上を楽しく貯めている人」は、この3つのうち「未