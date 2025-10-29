SMBC日本シリーズ第4戦ソフトバンク3―2阪神（2025年10月29日甲子園）ソフトバンクが3連勝で、5年ぶり日本一に王手をかけた。2回に主砲・山川穂高内野手（33）がバックスクリーンに今シリーズ3号先制ソロを叩き込んだ。3試合連発は中西太（西鉄）、ランディ・バース（阪神）、城島健司（ダイエー）、金本知憲（阪神）、ブラッド・エルドレッド（広島）に並ぶ日本シリーズ記録となった。第5戦でシリーズ新記録を狙