◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)阪神がソフトバンクに接戦で敗れ、日本シリーズの成績が1勝3敗となりました。先発の郄橋遥人投手は初回を三者凡退に抑える立ち上がり。しかし2回先頭の山川穂高選手に先制のソロホームランを許すと、その後も毎回ランナーを背負う苦しい展開。3回は1アウト1塁2塁でファーストゴロと三振、4回も1アウト1塁2塁とされましたが内野ゴロダブルプレーで無失点