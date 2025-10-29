私はモモコ（34）。義母はいつも人の子育てに口を出してきます。挙句のはてには私が娘のチカ（小3）を叱っているとき、チカの味方をして私に嫌味を言ってくる、そんな義母にストレスMAXでした。その日はちょうどママ友のユリ（33）に義母の愚痴を話しました。私は間違っていないと自信がついたせいか、気が付けば義母にブチ切れしてしまったのです。私も義母も冷静に話せるタイプではありませんので、大喧嘩に発展しました。後日こ