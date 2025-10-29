櫻坂46オリコンニュース

櫻坂46が坂道グループで初の国立競技場ライブ決定 4月に2日間で開催

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 櫻坂46がデビュー5周年ライブを4月11日、12日に東京・国立競技場で開催する
  • 同会場で坂道グループがライブを開催するのは初めてとなる
  • チケットの最速先行受付も10月29日午後9時よりスタートする
