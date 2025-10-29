ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > 櫻坂46が坂道グループで初の国立競技場ライブ決定 4月に2日間で開催 櫻坂46 国立競技場 アイドル YouTube エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 櫻坂46が坂道グループで初の国立競技場ライブ決定 4月に2日間で開催 2025年10月29日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 櫻坂46がデビュー5周年ライブを4月11日、12日に東京・国立競技場で開催する 同会場で坂道グループがライブを開催するのは初めてとなる チケットの最速先行受付も10月29日午後9時よりスタートする 記事を読む おすすめ記事 阪神とソフトバンクの日本シリーズは2014年以来11年ぶり 当時はソフトバンクが地元・福岡で連勝し日本一に【プレイバック】 2025年10月25日 7時0分 白い「萩の月」西日本初上陸 阪神梅田に11・12オープン 開店記念商品など公開 2025年10月27日 17時56分 櫻坂46井上梨名、卒業前に振り返るアイドル人生 期待と悔しさと感謝の7年間「自分を認められるようになった」【「Unhappy birthday構文」インタビュー】 2025年10月29日 17時0分 櫻坂46 遠藤理子&村井優、純白の制服姿でこちらを見つめる「B.L.T.12月号」表紙に 2025年10月23日 17時3分