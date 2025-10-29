「タリーズコーヒー」は、11月5日（水）から、ホリデーシーズンを盛り上げる新作ドリンク「タリーズドバイチョコレートラテ」と「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」を、全国の店舗で発売する。【写真】レーズン果肉入り「＆TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」もおいしそう！■季節を彩るスイーツも展開今年のホリデーシーズンは“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”がテーマ。心も身体も温まるドリンクや、季