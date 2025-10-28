この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いえもり(@iewori)さんの投稿したお写真です。初めて自転車に1人で乗れた時のことを覚えていますか？いえもりさんはある日、自転車練習をしていたお子さんの補助ハンドルから手を離し「うしろ見てごらん」と声をかけたそう。1人で走れていたことに気付いたお子さんの表情に、思わずこちらもにっこり。 あれ、いつの間に！1人で自転車に乗れたとにっこり