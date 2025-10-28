幸せな結婚生活を送っている最中の主人公・かなこには一つの悩みがありました。それは、義母のこと。義母は何かと人を悪者にしたがり、かなこはよくその被害に遭っていたのです。義母の体調不良かまってアピールに、今回ついにかなこの苛立ちが爆発します。『嫁を悪者にする義母』第3話をごらんください。 体調不良の義母から毎日、ネガティブなかまってアピールの連絡を受け続けて来た主人公・かなこ。ついに堪忍袋