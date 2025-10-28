Image: Amazon.co.jp この記事は2025年10月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「microSDカード」は、スマホのストレージ容量を増やすときや、カメラやゲーム機などのデータを保存するときに便利なアイテムですが、販売されている種類が多いので、いざ購入しようと思った際にどれを選んだら良