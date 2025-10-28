天皇・皇后両陛下が主催される秋の園遊会が28日、赤坂御用地で催され、各界の功労者など約1800人が招待されました。午後2時前、両陛下は深紅の装いの長女・愛子さまや、秋篠宮ご夫妻、佳子さまなど皇族方とともに姿を見せられ、両陛下はまず、高市首相などからあいさつを受けられました。騎手の武豊さんと元歌手・俳優の佐野量子さん夫妻や、能登半島地震で被災した輪島塗の職人で人間国宝の山岸一男さん、元内閣審議官の新原浩朗