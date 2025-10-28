きのう夜、東京・町田市で活動中の救急車が盗まれたことがわかりました。【写真を見る】【独自】救急活動で隊員が離れていた隙に救急車を盗んだか 50代の男を逮捕 救急車は約6キロ先で発見警視庁きのう（27日）午後8時半すぎ、町田市相原町で「救急車が盗まれた」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、救急隊員が現場で活動のため救急車を離れた隙に盗まれたということです。救急隊員が活動を終えて、救