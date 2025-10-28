日本中を震撼させた安倍晋三元首相の銃撃事件。10月28日、山上徹也被告（45）の初公判が行われる。【画像】安倍氏の遺骨を抱えて歩く昭恵夫人3年前の事件の直後、妻の昭恵氏は公の場で山上被告についての想いを語っていた。以下、当時の記事を一部抜粋して紹介する。（初出：「週刊文春」2022年10月16日号。年齢、肩書は当時のまま）◆◆◆9月27日に行われた安倍晋三元首相の国葬で、気丈に喪主を務めていた妻・昭恵氏（60